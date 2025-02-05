大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日13時～15時30分）、2月5日の放送に政治アナリストの伊藤惇夫が出演。少数与党となってからの国会に関して語った。 大竹まこと「（伊藤さんに）前回は昨年12月にご出演いただきました。そのときは石破政権のことが『残念だ』とおっしゃっています。通常国会が始まりました。自民党は少数与党ということです。