ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日～金曜日15時30分～17時）、2月5日の放送に毎日新聞論説委員の小倉孝保が出演。アメリカのトランプ大統領が不法移民の追加収用を想定しているという、グアンタナモ海軍基地について解説した。 鈴木敏夫（文化放送解説委員）「人権無視の動きといえると思うんですが、トランプ大統領は先月29