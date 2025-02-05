元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄さん（29）が2025年2月2日、フリルの付いた衣装をインスタグラムで披露した。「綺麗で可愛いです」「透明感がすごすぎます」などの声が寄せられている。「色白で綺麗だね」「超カワイイ」森さんは2日、同日放送のバラエティー番組「ハチミツ！！」（フジテレビ系）に森さんの所属事務所「seju」のメンバーで出演したことを報告。出演時に着用していた衣装のショットを4枚公開した。投稿