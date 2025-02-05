クリス・デイヴィッツとリアム・アイヴォリーからなるマリブー・ステイト（Maribou State）は、現在のイギリスが誇るビッグダンスアクトの一組だ。メロウなダウンテンポやR&Bのビートにソウルフルなヴォーカルを融合させたデビュー作『Portraits』（2015年）は、ボノボにも通じる美しい情緒性で多くの人たちの心をつかんだ。ホーリー・ウォーカーをゲストシンガーに迎えた同作の代表曲「Midas」と「Steal」が今やSpotifyで1億