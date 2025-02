UKラップ新時代を牽引する98年生まれのラッパー、セントラル・シー(Central Cee)のデビューアルバム『Can't Rush Greatness』が話題を集めている。本国イギリスのアルバムチャートでは初登場1位。昨年11月には初来日ライブも実現させた。そんな彼の魅力を、文筆家・ライターのつやちゃんが解説する。Now I'm with a Scarlett Johansson/A-list actress said I'm so handsome/When I wanted a 'fit, I would go Camden/Now it'