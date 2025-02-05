「逃げ地図」作成のワークショップ岡山大学岡山・北区津島中 岡山大学で5日、災害時に安全な場所に避難するまでのルートや時間を色で示した「逃げ地図」を作るワークショップが行われました。 岡山大学が地域との防災訓練として企画したもので、ワークショップには地域住民や大学生ら約30人が参加しました。今回の想定した災害は「洪水」です。 参加者らはグループに分かれ、ハザ