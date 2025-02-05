おかやま晴れの国食堂岡山県庁 地下1階 岡山県庁の食堂で県産の魚やのりなどを使った「海鮮丼バイキング」が6日に始まります。 （記者リポート）「ニベ、スズキに、クロダイ。岡山県産の魚を好きなだけ乗せられる豪華なバイキングです」 岡山県庁地下1階の食堂で6日に始まる「海鮮丼バイキング」。岡山県産の魚や定番のマグロにサーモンなど、約10種類の海鮮を楽しむことができます。 5日は報道関