ドル円、クロス円の上値やや重い欧州株軟調に始まる＝ロンドン為替 欧州株は独仏指数が軟調に取引を開始している。ドル円、クロス円はやや上値を抑えられている。 USD/JPY153.15EUR/JPY159.25GBP/JPY191.43