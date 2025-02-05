ドル円一時１５３．０１レベル、１２月１３日以来安値水準＝ロンドン為替 ロンドン序盤に、ドル円が一段安となっている。足元では153.01レベルに安値を広げており、昨年１２月１３日以来のドル安・円高水準となっている。東京市場での日銀追加利上げ観測に加えて、ロンドン時間に入ると米債利回り低下の動きも売り圧力となっている。 USD/JPY153.01