元モーニング娘。でタレントの中澤裕子が５日までに自身のＳＮＳを更新。手作り弁当を披露した。中澤は自身のインスタグラムで「偶然にも💗（ハートの絵文字）型に揚がりました。ひとりほっこり。最後に乗せてにんまり。毎日笑顔いっぱいで送り出したいのになんでうまくいかないんだろ。私が落ちけば良いだけの事なのになぁ。ほっこりにんまりしょんぼり朝から気持ちが忙しい」とつづり、ハート型のカツが乗った弁