ドル円、１５２円台に突入２００日線を試す動きに＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は153円をめぐる攻防から下抜けている。足元では安値を152.92レベルまで更新。重要なテクニカルポイントである２００日移動平均線152.80レベルを試す動きとなっている。 USD/JPY152.97