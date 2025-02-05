「ファンタスティック4：ファースト・ステップ」特報｜2025年夏劇場公開！ マーベルのヒーロたちの原点にして、その礎を築いたヒーローチームを描いた映画「ファンタスティック4：ファースト・ステップ」が、2025年夏に劇場公開される。公開に先駆けて、特報映像とポスターが公開された。 マーベル・スタジオ作品では、アイアンマンやキャプテン・アメリカといった