フライパンだけじゃない！簡単パラパラチャーハン３選お店みたいなパラパラチャーハンはたっぷりの油と強い火力がなければ作れないと思っている方、必見！ 失敗知らずの裏ワザを使ったレシピをご紹介します。電子レンジで5分で完成レンジ5分でＯＫ☆驚きのパラパラ炒飯by iam樹100人話題入り感謝☆超ズボラ炒飯(^^;)でもびっくりするほどパラパラですよ♪面倒くさいときの１人ランチにどうぞ（笑 ゆっくり炒めてもパラパラにふんわ