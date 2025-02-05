元AKB48でタレント・実業家の川崎希さんが自身のブログを更新。去年の年末から苦しんでいる、中耳炎の現況について綴りました。 【写真を見る】【川崎希】中耳炎「まだ良くなってません」「ずっと水が入ったような感覚」「治りが遅くて心配」川崎さんは「中耳炎の経過。。。」「本日も私は病院へ」と、長く病院に通っていることをうかがわせる投稿。「年末から治療してる中耳炎なんだけど」「まだ良くなってません」と、やる