ＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中」が４日放送された。この日のテーマは「嫌いになったもの」。話を振られたコメンテーターの作家・岩下尚史氏は「たまにあります。テレビに出ると嫌なやつと一緒になったり」といきなり、ぶっちゃけた。ＭＣの垣花正氏や同じくコメンテーターの北斗晶らが「誰？！誰？！」と騒然となる中、岩下氏は「各局にＮＧタレント出してるのに漏れてたのね。え〜！と思って。近々、放送になるでしょうから