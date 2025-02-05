結核予防全国大会の式典であいさつされる秋篠宮妃紀子さま＝5日午後、盛岡市秋篠宮妃紀子さまは5日、盛岡市のホテルを訪れ、第76回結核予防全国大会の式典に出席された。結核予防会の総裁を務めており、あいさつで「それぞれの地域で結核と呼吸器感染症への対策をさらに進め、誰もが安心して暮らすことのできる社会になることを願う」と述べた。式典に先立ち、高齢者や外国人の結核対策をテーマにした集会に出席し、東日本大震