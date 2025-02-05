タレント小島瑠璃子の夫で、サウナ事業などを手がけるＨａｂｉｔａｔ株式会社の社長、北村功太さんが４日に死去したことが、同社のホームページに掲載された。「当社創業者であり代表取締役社長北村功太は、２０２５年２月４日、享年２９歳で永眠いたしました」と報告。「これに伴い、同日をもちまして代表取締役を退任いたしました」と発表された。通夜、葬儀、告別式は近親者のみで執り行う予定としている。北村さんは