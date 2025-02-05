ローソンストア100では、ローソンの「盛りすぎチャレンジ」と連動した人気企画「デカ盛りチャレンジ」を、2025年2月5日から開催しています。今回は、2月5日から開催中の「デカ盛りチャレンジ」第1弾を紹介します。ドリンク2倍はすごい...「デカ盛りチャレンジ」では、ホットスナックの増量やお弁当・パンなどが"デカ盛り"に。第1弾の対象商品を紹介します。・ころから レギュラー 2個増量ホットスナック導入店舗限定で1月22日に発