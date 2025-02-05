唐沢寿明主演のマネーサスペンスドラマ『プライベートバンカー』。見逃し配信数の総再生数は774万回を突破し（第1話〜第4話：7,740,151回、期間：1月9日〜2日3日 ※ビデオリサーチ調べ）、TVerランキング1位の常連になるなど注目を集める本作。2月6日（木）放送の第5話より後半戦に突入するが、撮影にもますます熱が入るなか、主題歌を務める[Alexandros]が撮影現場を訪問した。【映像】“大物政治家”堺正章の息子がもはや別人級!