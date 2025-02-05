NEXCO東日本は5日午後6時から磐越自動車道の通行止め区間を延伸すると発表しました。解除の見込みは未定ということです。5日の正午から大雪による集中除雪のため、磐越道の磐梯熱海IC～安田IC間で通行止めを実施していましたが、午後6時から新潟中央JCTまで延伸します。通行止め区間は約133キロとなります。＜通行止め区間＞磐越道：磐梯熱海IC～新潟中央IC