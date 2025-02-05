いちご好きのみなさん、今年もいちご尽くしのフェスが行われますよ！2月6日（木）～3月2日（日）、横浜赤レンガ倉庫で「Yokohama Strawberry Festival 2025」が開催。全国各地の選りすぐりいちごスイーツが集結し、イベント限定アフタヌーンティーや、規格外いちごを使ったパフェ作り体験など、楽しめる企画が盛りだくさんです。足を運んで、"推し"のいちごを見つけましょ♪ 【レストランの料理長が”