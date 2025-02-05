RADWIMPSが、既発アルバム5タイトルの初となるアナログ盤をリリースする。 （関連：桑原彰が支えたRADWIMPSの音楽と哲学無二の存在としてあり続けたギタリスト、突然の脱退発表に寄せて） 2025年は、2005年11月23日にシングル『25コ目の染色体』でメジャーデビューしたRADWIMPSの20周年イヤー。その幕開けとして、本日2月5日に新体制となったバンドの新アーティスト写真と周年ロゴが公開さ