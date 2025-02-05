ポタージュといえば、じゃがいもやコーンが定番ですよね?でも、埼玉県の農家に教わったレシピは、ひと味違います。なんと「長ねぎ」が主役で、4人前のポタージュに3本もの長ねぎを入れます!!その甘みと香りが意外にもポタージュにマッチするんだとか…。しかも長ねぎは、風邪予防や冷え性予防にぴったりの食材。冷えこみが厳しい毎日だし、「温活」のためにも作ってみましょう！ 長ねぎ大量投入の「ト