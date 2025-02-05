日銀が５日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５３円３３～３５銭と前日に比べ１円９９銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１５９円５０～５４銭と同６６銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．０４０２～０３ドルと同０．００９１ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS