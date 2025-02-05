（台北中央社）台湾の航空会社、スターラックス航空は5日、新規に開設を予定している台北（桃園）―神戸線と台中（清泉崗）―神戸線について、4月18日に就航すると発表した。すでに予約を受け付けている。神戸空港は4月18日に第2ターミナルビルがオープンし、国際チャーター便の運航が可能となる。同社の台北―神戸線は週3便、台中―神戸線は週7便運航する。機材はビジネスクラス8席、エコノミークラス180席のエアバスA321neo型機