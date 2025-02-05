感染症情報です。 【写真を見る】4週連続で県全体で「インフルエンザ警報」前の週は全国で最も多い一定点当たりの数値（山形） 最新のインフルエンザの患者数は６７３人でした。 前の週より減少しましたが、引き続き、４週連続で県全体で「インフルエンザ警報」となっています。 また、前の週の一定点当たりの数値が、全国で最も多かったことも分かりました。県衛生研究所によりますと、今月２日までの１週間に県内４２の定