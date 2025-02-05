セルティックは古橋亨梧の後釜を獲得しなかった。この決断は議論を呼んでいる。日本人アタッカーをレンヌに売却し、ブレンダン・ロジャーズ監督は新たなストライカーの加入を望んでいた。だが、移籍市場最終日も取引は成立せず。CFはアダム・イダが務めると見られる。前田大然の中央での起用も騒がれているところだ。セルティックはチャンピオンズリーグ（CL）でリーグフェーズを突破し、決勝トーナメント進出をかけてプレー