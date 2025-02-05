【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■Omoinotake、ブルボン“アルフォートミニチョコレート”のCMソング「アイオライト」を『THE FIRST TAKE』で披露！ Omoinotakeが、『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に再び登場。 今回披露するのは、ブルボン“アルフォートミニチョコレート”のCMソングとして書き下ろされ、かけがえのない存在への溢れ出す感情を乗せたラブソング「