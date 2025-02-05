【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■FANTASTICS佐藤大樹のマネージャーからタレコミも。「開いた口が塞がりませんでした」 FANTASTICSの佐藤大樹が、2月6日放送の『ダウンタウンDX』に出演する。 今回は「芸能人のスマホのぞき見DX」と題し、芸能人がプライベートで普段撮っている写真を公開していく。ゲストとして佐藤大樹（FANTASTICS）の他、いとうあさこ、重盛さと美、春風亭一之輔、鷲見玲奈、那