日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月5日のTOPIX先物期近（2025年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万6506枚だった。 ◯2025年3月限（特別清算日：3月14日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 26506( 24724) ソシエテジェネラル証券 18689( 17526) バークレイズ証券6656(632