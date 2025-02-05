日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月5日の日経225先物期近（2025年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万6069枚だった。 ◯2025年3月限（特別清算日：3月14日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 16069( 15354) ソシエテジェネラル証券 14384( 14242) サスケハナ・ホンコン4410(4410)
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