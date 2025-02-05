【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■新体制となったバンドの最新ビジュアルも公開！ 2005年11月23日にシングル「25コ目の染色体」でメジャーデビューしたRADWIMPSの20周年イヤーが幕開け。様々な周年企画がスタートする。 そしてこのたび、新体制となったバンドの最新ビジュアルと周年ロゴが公開。20周年特設サイトもオープンし、さらに周年企画の一環として、初となる既発アルバム5タイ