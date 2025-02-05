中国では、入国ビザ免除の対象国が拡大し、入国ビザの取得の利便化も進められてきました。また、今年は春節（旧正月、2025年は1月29日）が国際連合教育科学文化機関（ユネスコ）の「無形文化遺産」に登録されて初めて迎えた春節でした。複数の要因の相乗効果により、春節期の中国のインバウンド市場は目に見えて成長しました。航空券予約アプリの航旅縦横によれば、春節連休期間の1月28日から2月1日までの5日間には、前年同期より