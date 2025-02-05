◇カーリング日本選手権第4日（2025年2月5日神奈川・横浜BUNTAI）女子で18年平昌五輪銅メダル、22年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレは、1次リーグA組最終戦で中部電力を6―5で破って初戦黒星から3連勝とし、通算3勝1敗の同組2位で2次リーグに進出した。何度も日本代表を争ってきた中部電力のミラノ・コルティナ五輪への道は断たれた。勝負が決まり、歓喜のロコ・ソラーレの選手と失意の中部電力の選手が握手を交わした。