阪神OBの鳥谷敬氏（43）、岡留英貴投手（25）、石黒佑弥投手（23）、井坪陽生外野手（19）、山田脩也内野手（19）が5日、キャンプ休日を利用し、沖縄県立南部医療センター・こども医療センターを訪れた。現役時代から17年連続の訪問となる鳥谷氏に率いられ、現役4選手も病気と闘う子どもたちと交流。サイン色紙やバッグ、タオルなどを贈呈し、代わりに「ありがとう」と書かれたメダルを受け取った。約1時間のふれあいを楽しみ