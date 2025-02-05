送検される酒巻馨容疑者＝1月16日、千葉県警柏署千葉県柏市高柳の住宅で昨年12月に59歳夫妻が殺害された事件で、柏署捜査本部は5日、妻に対する殺人の疑いで、知人の職業不詳、酒巻馨容疑者（78）を再逮捕した。再逮捕容疑は2024年12月18日午後6時ごろ、不動産会社役員の渡来敏明さんと妻礼子さんの家で、礼子さんの顔や胸を刃物で刺し、心臓損傷による出血性ショックにより死亡させた疑い。捜査本部によると、この事件の直