球団OBの吉田義男さんが脳梗塞のため91歳で3日に亡くなったことが4日に明らかになり、阪神は宜野座、具志川の両キャンプ地で、6日の練習前に黙とうを捧げる。選手、首脳陣、関係者全員で行う。また、6日から9日までの第2クール4日間は、両球場の球団旗を半旗にする。5日は練習が休みだった。