アメリカで卵の値上がりが続くなか、卵1個に50セントの追加料金がかかる「エッグ・サーチャージ」が大手レストラン・チェーンで導入されました。【映像】料理に「卵」が使われると…50セント追加料金アメリカメディアによりますと、レストランチェーン「ワッフル・ハウス」は料理に卵が1個使われると、50セント、日本円で約76円を追加で請求する「エッグサーチャージ」を3日から導入しました。この措置は一時的なもので、市場