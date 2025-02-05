県道が陥没しトラックが転落した事故現場＝5日午前、埼玉県八潮市（草加八潮消防局提供）埼玉県八潮市で県道が陥没しトラックが転落した事故で、県は5日、運転席部分とみられるものが、破損した下水道管の中で見つかったと明らかにした。同日午前、陥没現場から100〜200m下流にあるのをドローンで確認したという。運転手の男性（74）は不明のままで、県や地元消防は救助活動を急ぐ。県によると、運転席部分とみられるものは、