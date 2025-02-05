フジ・メディア・ホールディングスの看板＝2021年4月、東京都港区台場フジテレビの親会社フジ・メディアHDは、25年1〜3月期連結決算の純損益が大幅な赤字になることが5日、分かった。フジテレビを巡る一連の問題で広告収入が減少する。同日発表した24年4〜12月期の黒字240億円に対し、25年3月期通期の黒字は98億円と予想している。25年1〜3月期は単純計算で142億円の赤字となる。フジテレビ単体では25年3月期通期の純損益が赤