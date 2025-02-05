５日の東京外国為替市場の円相場は一時、日米の金利差の縮小を意識した円買い・ドル売りが優勢になり、約２か月ぶりの円高水準となる１ドル＝１５３円０８銭まで上昇した。午後５時には、前日（午後５時）と比べて１円９９銭円高・ドル安の１ドル＝１５３円３３〜３５銭で大方の取引を終えた。５日に発表された毎月勤労統計調査で賃金が着実に伸びていることが示され、市場で日本銀行の追加利上げが早まるとの観測が広がった。