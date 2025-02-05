ラジオ・ベグムのスタジオで教育番組を放送する様子＝２０２１年１１月２８日撮影/Hector Retamal/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）アフガニスタンを支配するイスラム主義勢力タリバンは４日、同国で唯一の女性向けラジオ局を強制捜査し、業務を一時停止させた。首都カブールを本拠とする「ラジオ・ベグム」は女性が運営し、女性の教育を目的とする専門局。同局によれば、タリバン暫定政権の情報文化省当局者がスタッフを拘束し、局内を