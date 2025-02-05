年齢や年収に応じて設けられた上限を超えた医療費が後から払い戻される「高額療養費制度」は“社会のセーフティーネット”として重要な役割を担ってきた。【映像】現在、医療費上限8万円の人→2年後に14万円弱に？（グラフ）この高額療養費制度について、厚労省は見直し案を示している。約10年間の平均給与の伸び率などを考慮し、今年8月に自己負担限度額を所得階層に応じて2.7％〜15％を引き上げ、さらに来年、再来年、と2段