夫婦と娘が暮らす住宅から炎が上がり、妻と連絡が取れていません。火事があったのは長崎市で4日午後0時半ごろ。出火当時、家にいた70代夫婦のうち、妻が逃げ遅れたということです。付近の住民「ドーンという音がして2、3回ドンドンという音がして、窓を開けたら火の手が見えていた」その後、焼け跡から身元不明の遺体が見つかりました。警察が身元の確認を急いでいます。