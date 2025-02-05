楽天グループの三木谷社長が、ふるさと納税のポイント禁止に改めて反対を表明です。三木谷社長は5日、国会内で与野党の国会議員などを対象にした講演を行いました。三木谷氏は「ふるさと納税は新しい産業を地方でおこすパワーを与えている」としたうえで、総務省が2025年10月から予定している「ポイント付与の禁止」を撤回すべきと強調しました。楽天グループ・三木谷社長：ポイントマーケティングは広告と変わらないんですよ。民