SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは漢字穴埋めクイズです。■気になる解答は… □に入る漢字は……「実」でした！■解説上から読むと「口実（こうじつ）」左から読むと「確実（かくじつ）」右に向かって読むと「実現（じつげん）」下に向かって読むと「実地（じっち）」パッと思い浮かびましたか？You