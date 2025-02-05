【モデルプレス＝2025/02/05】TBSでは、5月2日に『究極の男は誰だ！？最強スポーツ男子頂上決戦2025春』（よる7時〜）を放送することが決定。出場選手の第1弾が発表された。【写真】「スポ男」初代王者の肉体美◆「最強スポーツ男子頂上決戦2025春」開催決定『究極の男は誰だ！？最強スポーツ男子頂上決戦』は、芸能界を代表するスポーツ男子たちが、“最強”の称号をかけ、超過酷な対決に挑む番組。鍛え抜かれたスポーツ男子たち