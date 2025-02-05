男女ともに日本代表が出場今年開催されるバレーボールの国際大会「ネーションズリーグ」（VNL）の1次リーグ第3週は、千葉ポートアリーナで開催すると発表された。日本代表は男女ともに出場する。女子が7月9〜13日、男子が7月16〜20日に実施される。VNLは世界のトップチームが男女それぞれ3週に渡る予選ラウンドで世界を転戦し、ファイナルラウンドを目指す世界最高峰の大会。2025年大会から、男女ともに参加18チーム、予選ラウ