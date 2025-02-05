YouTubeチャンネル『野良猫ちゅーる』に公開されたのは、赤ちゃん猫の「ウリ」ちゃんが見せた「やんのか」ポーズ。小さな体で一生懸命に威嚇する姿に「も～、カワイイしか言葉が出てこない」「なんでこんなに仕草がプリチーなの？」「全然怖くない、やんのかポーズ(笑)」と、目尻が下がりっぱなしになってしまう人が続出しています。 かわいすぎる「お外に出してよ」アピール 保護猫活動