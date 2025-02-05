ほのぼのとした日常を描いた漫画をSNSで発信している漫画家・柿ノ種まきこさん。「ウフ。」の描きおろしオリジナル連載では、家族みんなで安心して楽しめるスイーツを紹介しています。 バレンタイン前、どこのチョコレートを買おうかと迷う方も多いはず。柿ノ種まきこさん的結論はこちらでした！ 柿ノ種まきこ的、25年のバレンタインに買うのはこのチョコ！【アラフォー主婦の“我慢しなくていい”お菓子】vol